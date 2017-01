Zitskiër Kampschreur uit Leiderdorp pakt drie WK-titels in een week

Foto: Nederlandse Ski Vereniging

LEIDERDORP - Een WK-titel achter je naam zetten is iets waar veel sporters van dromen, maar wat Jeroen Kampschreur deze week heeft gepresteerd, daar zullen velen jaloers op zijn. De Zitskiër uit Leiderdorp won op het WK paraskiën in het Italiaanse Tarvisio niet een, niet twee maar drie titels. Op de onderdelen slalom, supercombinatie en reuzenslalom was de 17-jarige de beste. Een waanzinnige prestatie.

'Dit is een droom die uitkomt', vertelt Kampschreur op de website van de Nederlandse Ski Vereniging. Voor de slalom waren de verwachtingen maandag hooggespannen. Op dat onderdeel pakte hij namelijk eerder al drie keer een World Cup. Toch voelde Kampschreur geen extra druk. 'Ik had er vooraf meer vertrouwen in dan op de andere onderdelen, want ik weet dat ik hierop nog beter ben.'



Het WK zit er nu op en Nederland keert met flink wat plakken huiswaarts. Falco Teitsma, trainer van de nationale selectie paraskiën, is trots op wat zijn sporters gepresteerd hebben. 'Dit is pieken op het juiste moment. Een jaar voor de Spelen is dit natuurlijk geweldig. We hebben hier een mooi visitekaartje afgegeven.'





Door: Redactie Correctie melden