Alcoholverbod jongeren in Den Haag beter gehandhaafd

DEN HAAG - Supermarkten, avondwinkels, sportverenigingen en horecagelegenheden in Den Haag houden zich steeds beter aan de regel om geen alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Alleen Haagse slijterijen blijven achter in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Den Haag heeft zichzelf als doel gesteld om de naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol in winkels, sportkantines en in de horeca te stellen op 60 procent in 2018.



Dat lukt tot nu toe nog nergens, schrijft wethouder Karsten Klein (CDA) aan de gemeenteraad. Alleen de supermarkten scoren met 85 procent goed. 'Wel is in alle sectoren het nalevingspercentage sterk verhoogd in vergelijking met 2015 en doorstaat Den Haag de vergelijking met een landelijk overzicht glansrijk', schrijft hij.



Den Haag beter dan landelijk



Uit de cijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat 49 procent van de Haagse supermarkten in 2015 de leeftijdgrens hanteerde. In 2016 is dat opgelopen tot 83 procent. Het landelijk gemiddelde is 63 procent. Voor avondwinkels is het percentage gestegen van 4 naar 35 procent in 2016, voor de horeca van 10 procent in 2015 tot 34 procent in 2016. Sportverenigingen steeg van 9 naar 32 procent.



Alle sectoren scoren beter dan de landelijke cijfers. Alleen de slijterijen in Den Haag niet. Die stegen weliswaar van 33 procent in 2015 tot 50 procent in 2016 maar het landelijk gemiddelde ligt op 62 procent.



Klein: 'Slijterijen die in de fout gaan, blijken vaak bij avondwinkels in het pand te zitten of worden gedreven door kleine zelfstandigen. De grote ketens doen het over het algemeen goed. Het handhaven op deze plekken heeft nu al topprioriteit, zowel voor de avondwinkels als slijterijen. We blijven investeren op handhaven op deze plek.'



