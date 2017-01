E-sporter ADO Den Haag na vijf dagen al weer weg

Foto: ANP

DEN HAAG - E-sporter Andries Smit is na vijf dagen al weer weg bij ADO Den Haag. De speler zou voor de Haagse club uitkomen in de E-divisie, maar heeft vanwege privéredenen afgezien om voor ADO uit te komen in de FIFA-competitie. Zo meldt de club aan Omroep West.





ADO Den Haag hield vorige week een toernooi , waarna de beste speler mee mocht doen aan de eredivisie voor e-sporters. Nu Smit niet meer meedoet, schuift ADO nummer twee Mitchell Denkers als speler naar voren.

