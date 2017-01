22-jarige uit ’s-Gravenzande fotografeert voor Save the Children in Mozambique

'S-GRAVENZANDE - Ze kwam op plekken waar veel Nederlanders niet komen. In het binnenland van Mozambique zag ze schrijnende taferelen, zoals ondervoede kinderen. En ze fotografeerde er. De 22-jarige Merel van den Enden uit ´s-Gravenzande reisde voor Save the Children naar Mozambique, waar ze dromen van kinderen vastlegde.

Na wat slikken toch besloten om mijn camera erbij te pakken, hoewel het even duurde voor mijn moraliteit dat toeliet. Merel van den Enden

Ik voel me ook steeds meer op mijn gemak, als een rups die uit zijn cocon ontpopt. Merel van den Enden

Van den Enden won bijna twee jaar geleden de fotowedstrijd 'Droomfotograaf gezocht', waarin Save the Children amateurfotografen opriep om de dromen van kinderen te fotograferen. Die organisatie zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen. Eind januari ging Merel voor ongeveer een week naar Mozambique, in het zuiden van Afrika. Ze reisde met fotograaf Chris de Bode, die haar tips en tricks gaf. Samen bezochten ze een project van Save the Children over ondervoeding.Ze had vooraf bedacht wat ze aan zou kunnen treffen in Mozambique, maar toch vond ze het in het begin lastig om er foto’s te maken. ‘Zodra ik over de drempel heen stapte kwam een penetrante geur van urine gemengd met zweet me tegemoet’, vertelt ze over een bezoek aan een ziekenhuis waar jonge kinderen worden opgevangen die lijden aan acute ondervoeding. In dat ziekenhuis maakte ze ook foto’s. ‘Na wat slikken toch besloten om mijn camera erbij te pakken, hoewel het even duurde voor mijn moraliteit dat toeliet.’Ook kwam ze in kleine, afgelegen dorpjes, waar ze moeders met hun kinderen in hun slaapkamers fotografeerde. En zo legde Merel, die in Mozambique werd omgedoopt tot Maria, de dromen van kinderen vast. Zoals de 11-jarige Mariam, die graag kok wil worden. Merel heeft haar gefotografeerd terwijl ze zittend op een krukje onder de bananenbomen in een pan roert.Het fotograferen in Mozambique werd met de dag makkelijker. ‘Ik voel me ook steeds meer op mijn gemak. Als een rups die uit zijn cocon ontpopt. Ik neem de regie bij het maken van een foto steeds meer in de hand. Het gevoel dat je krijgt als het werkt is echt fantastisch’, schreef Merel in een van de verhalen die ze tijdens haar reis op Facebook plaatste.Meer foto's uit Mozambique van Merel staan op haar website