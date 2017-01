Zuid-Holland Korfbalcup: KCC/So Natural en PKC/SWKGroep tegenover elkaar in finale

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De finale van de Zuid-Holland Korfbalcup gaat tussen KCC/So Natural en PKC/SWKGroep. Dinsdagavond waren deze ploegen in de twee halve finales te sterk voor respectievelijk HKV/Ons Eibernest en GKV Gorinchem. KCC won met 27-34 van HKV. PKC was nipt te sterk voor GKV: 27-29.

Het Haagse HKV was heel dichtbij die felbegeerde finaleplaats, maar moest helaas haar meerdere erkennen aan de korfballers uit Capelle. Als de Hagenaars het gehaald hadden, dan hadden ze in eigen huis de titel kunnen veroveren. Op 21 februari is de vereniging namelijk gastheer bij de finale van de Zuid-Holland Korfbalcup.



Omroep West en RTV Rijnmond hebben hun naam aan de cup verbonden en zullen veel aandacht aan de finale gaan besteden.





