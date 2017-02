Man gewond bij schietpartij Hobbemastraat in Den Haag, een verdachte aangehouden

Vanwege de schietpartij werd een deel van de Hobbemastraat afgesloten (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een schietpartij op de Hobbemastraat in de Schilderswijk Den Haag.

De man belde zelf de politie om te vertellen dat hij was beschoten en dat zijn been was geraakt, meldt nieuwssite Regio15.



Vanwege de schietpartij werd de Hobbemastraat afgesloten tussen het Hobbemaplein en het Palletplein. Ook een deel van het Hobbemaplein werd enige tijd afgesloten.



Sporenonderzoek



Er is woensdagochtend een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De Hobbemastraat blijft nog ruime tijd afgesloten voor sporenonderzoek.



Door: Redactie Correctie melden