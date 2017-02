'The Life I Live' breidt uit naar Koningsdag, meer aandacht voor elektronische muziek

Enthousiast publiek tijdens festival 'The Life I Live' in Den Haag (Foto: Richard Mulder) My Baby treedt op tijdens 'Life I Live'. (Foto: Life I Live) Publiek geniet tijdens tijdens het festival 'Life I Live'. (Foto: 'Life I Live)

DEN HAAG - Het gratis toegankelijke Haagse muziekfestival 'The Life I Live' breidt uit naar Koningsdag. Dit jaar zijn er voor het eerst zowel tijdens Koningsnacht - woensdag 26 april - als Koningsdag optredens van bands op buitenpodia in de binnenstad.

'The Life I Live' richt zich op de nieuwste ontwikkelingen binnen de popmuziek. Dit jaar wordt er meer dan ooit aandacht besteed aan elektronische muziek. 'Het Kerkplein wordt omgetoverd tot een sfeervol dansplein waar sets van up and coming producers de toon zetten', laat de organisatie weten.



Tijdens 'The Life I Live' treden onder anderen My Baby, Kraak & Smaak, Pink Oculus, Polynation, Compact Disk Dummies en Indian Askin op. De komende tijd worden er nog ruim dertig 'spraakmakende acts' aan het programma toegevoegd.



