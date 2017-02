Toch bier en wijn tijdens 'alcoholvrij' Westlands Sportgala

WESTLAND - Bezoekers van het Westlandse Sportgala in Naaldwijk hebben dinsdagavond na afloop onverwachts toch gewoon een alcoholisch drankje aan de bar kunnen bestellen. Vorige week kondigde wethouder Mohamed el Mokaddem nog een 'drooglegging' van het evenement aan, maar dat ging dus niet door.

Wethouder Marga de Goeij: 'Het doel van de actie rond het alcoholvrije gala is bereikt: we hebben een discussie losgemaakt. Online, in diverse kranten en bij de sportverenigingen afgelopen weekend. Niet eerder is in deze mate de discussie gevoerd.'Tijdens het Sportgala zei ook sportwethouder El Mokaddem dat de tap gewoon open ging voor mensen die daar behoefte aan hadden. Hij hoopt wel dat de discussie over drankgebruik voorlopig aanhoudt.