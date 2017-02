Nieuw: gratis internetten bij haltes van de HTM, maar niet in de bus of tram

DEN HAAG - Sinds woensdag kan bij een aantal haltes van de HTM gratis draadloos internet worden gebruikt. Het gaat om het Hobbemaplein en station Hollands Spoor in Den Haag en de halte Oosterheem in Zoetermeer. Binnen een paar weken moet het op veel meer locaties mogelijk zijn, meldt de HTM.

In totaal moet over een tijdje op 44 haltes gratis internet gebruikt kunnen worden. De HTM trekt daarvoor tien weken uit.Het gaat om de 44 haltes die het drukst zijn en waar belangrijke knooppunten zijn, legt woordvoerder Ernst Moeksis van de HTM uit.Toch lijkt het heel ouderwets anno 2017: waarom wel WiFi bij de haltes, maar niet in de tram of de bus? 'De gemiddelde reistijd is bij ons acht minuten. Dus dat is vrij kort. Als je lang in een voertuig zit is het prettig om met je laptop te kunnen werken of met je tablet. Maar wij hebben daar niet voor gekozen. Ook vanwege de hoge kosten', zegt Moeksis.Opmerkelijk is dat trams, bussen en metro's in Rotterdam wél WiFi aan boord hebben. Zitten mensen daar dan langer in het openbaar vervoer? 'Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat mensen de wachttijd op haltes vaak vervelend vinden. Daar hebben ze ook een informatiebehoefte. Bij een storing willen ze bijvoorbeeld weten wat er aan de hand is. Dat kunnen ze dan nakijken via onze app of website, zonder dat ze hun eigen databundel hoeven te gebruiken.'De gratis WiFi bij 44 haltes is op proef. Gedurende twee jaar gaat de HTM kijken he het wordt ervaren. De proef kost eenmalig een halve ton. 'Je moet graven en kastjes plaatsen op haltes, dus dat is een eenmalige investering', aldus de HTM-woordvoerder.Kijk hier bij welke haltes gratis WiFi wordt aangeboden.