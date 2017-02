'Stop daar mee!': beweging bindt strijd aan tegen aardgas

DEN HAAG - De beweging 'Van (aard)gas los' is woensdag gestart met een actie om huishoudens aan te sporen te stoppen van het gebruik van aardgas.

'We gaan op alle mogelijke manieren van ons leven vooruit', benadrukken de initiatiefnemers in een filmpje, waarin ze laten zien hoe oermensen zijn geëvolueerd tot stijlvol geklede sporters, paarden in de loop van de tijd zijn vervangen door fietsen en het elektrisch autorijden en dat het homohuwelijk inmiddels is geaccepteerd.'Maar hoe zit dat dan met ons energieverbruik? We koken en stoken nog steeds op aardgas. En dat is best raar.' Aardgas is namelijk geen schone energie. 'We willen vooruit', benadrukken de initiatiefnemers. 'Van gas los. Eigenlijk best logisch, toch?'Zo'n 93 procent van de huizen, gebouwen en tuinbouwkassen in Nederland wordt nu nog verwarmd via aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Volgens de movement 'Van (aard)gas los' kán dit ook, op een duurzame manier. 'Door bijvoorbeeld gebruik te maken vanisolatie, 'groen gas' en collectieve warmte.De provincie Zuid-Holland stimuleert gemeenten, netbeheerders en grote vastgoedbeheerders om aardgas te verruilen voor duurzame alternatieven en wil ruimte bieden aan experimenten, zoals het project 'Weg geeft energie' op de N470 en de N211 en het smart grid-woningbouwproject bij Mariahoeve in Den Haag.