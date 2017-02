Verdachte schietpartij Hobbemastraat is 27-jarige Hagenaar

Vanwege de schietpartij werd een deel van de Hobbemastraat afgesloten (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De man die woensdagochtend werd aangehouden in verband met het schietincident die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond op de Haagse Hobbemastraat is een 27-jarige Hagenaar. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.





De verdachte werd korte tijd later aangehouden op de Leyweg. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

De politie kreeg rond 2.30 uur een melding binnen dat een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op de Hobbemastraat was geraakt door een kogel . Hij was gewond aan zijn been en is naar een ziekenhuis gebracht.De verdachte werd korte tijd later aangehouden op de Leyweg. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Door: Redactie Correctie melden