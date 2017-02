Onderzoek: tweedeling tussen allochtone en autochtone leerlingen grootst in Den Haag

DEN HAAG - De scheiding tussen allochtone en autochtone leerlingen op scholen in Den Haag neemt sterker toe dan in andere steden. Die conclusies trekt een onderzoek dat DUO Onderwijsgroep en het AD hebben gedaan onder duizenden leraren en schoolleiders naar integratie op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.





Hoe kunnen we integratie bevorderen? Die taak ligt volgens de meeste respondenten bij de ouders van zowel de kinderen van allochtone (59%) als van autochtone (41%) afkomst, maar ook bij de school (21%) en vooral de politiek (70%).



Ook geeft 12 procent van de bevraagde basisschoolkrachten aan dat bepaalde onderwerpen niet meer met de leerlingen kunnen worden besproken. Daarbij worden seksuele voorlichting/homoseksualiteit, religie/geloof, aanslagen/terrorisme en slavernij als voorbeelden genoemd.



