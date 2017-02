Hagenaar gearresteerd vanwege witwassen

DEN HAAG - Een 44-jarige Hagenaar is aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de politie woensdagochtend. De man werd gearresteerd naar aanleiding van een politiecontrole in een café aan de Kempstraat op vrijdagavond.

De politie had vanuit de buurt meerdere signalen gekregen dat er in het café illegaal gegokt zou worden. Na politie-onderzoek werden deze vermoedens steeds sterker. Daarom werd besloten tot de controle.Tijdens de controle werd in het café een laptop gevonden waarmee was ingelogd op een programma waarmee illegaal gegokt kan worden. Verder werd bij de eigenaar van het café en in de kluis van het café een 'aanzienlijk' geldbedrag ontdekt.