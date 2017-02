Oud-minister Van der Steur heeft goed gesprek met Haagse politie over kritische tweet

DEN HAAG - Minister Van der Steur is inmiddels afgetreden, maar heeft in zijn laatste week nog een goed gesprek gehad met de teamchef van politiebureau Segbroek in Den Haag. Dat meldt een woordvoerder van de oud-minister van Veiligheid en Justitie. De aanleiding was een boze tweet van de teamchef over geweld tegen hulpverleners.





Vorige week diende de minister zijn ontslag in vanwege de Teevendeal. Van der Steur zou informatie voor de Tweede Kamer hebben achtergehouden over een deal met een drugscrimineel. Zijn opvolger is Stef Blok.



Van der Steur sprak op Nieuwjaarsdag via Twitter zijn waardering uit voor de inzet van de hulpdiensten . De Haagse teamchef reageerde via Twitter: 'Soms past het u meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun.'De Haagse teamchef twitterde over geweld tegen hulpverleners, omdat vier agenten van zijn bureau werden aangevallen op het Newtonplein . Ze raakten gewond en drie van hen konden een paar dagen niet werken. Er werden vier verdachten opgepakt.Van der Steur belde kort daarna met de Haagse teamchef en de twee maakten een afspraak voor een gesprek op de werkvloer op 16 januari. Uiteindelijk vond het gesprek plaats in politiebureau De Heemstraat, omdat Van der Steur daar naartoe kwam om de collega's van de overleden agent Mario een hart onder de riem te steken.Vorige week diende de minister zijn ontslag in vanwege de Teevendeal. Van der Steur zou informatie voor de Tweede Kamer hebben achtergehouden over een deal met een drugscrimineel. Zijn opvolger is Stef Blok.