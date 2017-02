Lodewijk Asscher bij anti-Trumpdemonstratie op Malieveld in Den Haag

DEN HAAG - Bij de anti-Trumpdemonstratie woensdagmiddag op het Malieveld in Den Haag zullen ook enkele politici aanwezig zijn, onder wie PvdA-leider en vice-premier Lodewijk Asscher. De protestactie richt zich tegen de recent verscherpte immigratiewetten van de Amerikaanse president Donald Trump.

De organisatie achter de demonstratie heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat lijsttrekkers op het podium verschijnen. Via Facebook hebben al ruim vierduizend mensen aangegeven bij de demonstratie aanwezig te zullen zijn.De organisatie van de demonstratie meldt op Facebook dat het (voorlopige) programma er als volgt uitziet:16:00 - Muziek met DJ Sjansen16:30 - Aftrap door Wouter Booij, initiatiefnemer16:36 - Amir, slachtoffer van Trumps decreet16:43 - Toespraak Jet Bussemaker16:50 - Tineke Ceelen (Stichting Vluchteling), Eduard Nazarski (Amnesty), Farah Karimi (Oxfam Novib), Jan Gruijters (PAX)17:05 - Amerikaanse zangeres Kizzy17:10 - Michiel Servaes (PvdA), Renske Leijten (SP), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Rik Grashoff (GroenLinks), Farid Azarkan (DENK)17:20 - Column van Natascha van Weezel, auteur en filmmaker17:25 - Muziek met Charl Delemarre en andere artiestenOmroep West is erbij: volg onze verslaggever live via OmroepWest.nl en via onze Facebookpagina