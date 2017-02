Glenn de Blois en Kiki Bertens verkozen tot beste Westlandse Sporters

Westlandse Sportprijzen 2016 (Foto: Jo-Ann Groenewegen/WOS)

WESTLAND - Snowboarder Glenn de Blois uit De Lier is dinsdagavond tot Sportman van het Jaar gekroond. Sportvrouw van het Jaar is tennisster Kiki Bertens uit Wateringen. De Westlandse Sportprijzen 2016 werden feestelijk uitgereikt in het Westlandtheater De Naald in Naaldwijk.











Roland Garros



Kiki Bertens baarde opzien door de halve finale van het



De elite/beloften renners van Westland Wil Vooruit zijn uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. VELO badmintoncoach Ciraar Slaats is de Sportcoach van het Jaar. Verkozen tot beste gehandicapte sporters van het Jaar zijn de korfballers van Dijkvogels, zo meldt de WOS , mediapartner van Omroep West. Glenn de Blois werd afgelopen jaar Nederlands Kampioen snowboardcross. Verder behaalde hij de zesde plaats bij de Wereldbekerwedstrijden snowboardcross. Afgelopen weekend nog won hij de Europa Cup Kiki Bertens baarde opzien door de halve finale van het grandslamtoernooi Roland Garros te bereiken. Momenteel staat ze 24e op de wereldranglijst. Zij schreef het WTA-toernooi van Neurenberg op haar naam, nam deel aan de International Premier Tennis League in Azië en won de Betty Stöve schaal.

