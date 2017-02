Zoetermeerse RandstadRailhalte: Metropoolregio betaalt 1,7 miljoen euro mee aan

ZOETERMEER - De Metropoolregio Rotterdam Den Haag betaalt 1,7 milljoen euro mee aan de RandstadRailhalte Stadhuis in Zoetermeer. De verbouwing van de halte en de vernieuwing van het bovengelegen Stadhuisplein kosten in totaal 4 miljoen euro.

De halte is 40 jaar oud en werd ruim 10 jaar geleden voor het laatst opgeknapt. Volgens de gemeente is het na de verbouwing een 'aantrekkelijk en licht station'. Zo moeten er bomen verrijzen uit de twee trapgaten van het Randstadrailperron die uitkomen op het Stadhuisplein.Ook het plein wordt dus opgeknapt. 'Bezoekers van de Zoetermeerse binnenstad kunnen zich verheugen op een Stadhuisplein met nog meer mooie terrassen, een bestrating zonder verhoging en meer groen', aldus de gemeente woensdag in een persbericht.De werkzaamheden starten dit voorjaar en de vernieuwing van de halte en het Stadhuisplein moet in de zomer van 2018 klaar zijn. Over de definitieve inrichting van het plein, zoals de bestrating en de keuze van het straatmeubilair, wil de gemeente overleggen met ondernemers, gebruikers en bewoners.