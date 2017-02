Veilingroute Westland dicht na ongeluk, oorzaak onduidelijk

Foto: John van der Tol

NAALDWIJK - De Veilingroute van het Westland naar de Wippolderlaan is woensdagochtend rond 11.15 uur afgesloten, na een ongeluk.

Het ongeluk gebeurde bij de rotonde bij de Wollebrand in Naaldwijk. De weg is in beide richtingen afgesloten, meldt de ANWB. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.



