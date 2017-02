Veilingroute Westland halfuur dicht vanwege vrachtwagen met pech

De problemen ontstonden toen een vrachtwagen pech kreeg. (Foto: Regio15)

HONSELERSDIJK - De Veilingroute van het Westland naar de Wippolderlaan werd woensdagochtend rond 11.15 uur in beide richtingen afgesloten, nadat een vrachtwagen pech kreeg.

De truck kwam stil te staan vlak voor de rotonde bij de Wollebrand in Honselersdijk. Een van de luchtleidingen achter de cabine was gesprongen en dan is verder rijden niet mogelijk.



Rond 11.45 uur was de truck weggesleept en kon het overige verkeer weer langzaam gaan rijden.



