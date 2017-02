Hennepkwekerijen ontdekt in Noordwijkerhout, Leiden en Katwijk, tweetal aangehouden

Hennepplanten (Archieffoto)

NOORDWIJKERHOUT - In een pand aan de Gieterij in Noordwijkerhout is dinsdag een hennepkwekerij met zeshonderd planten gevonden. De hennepkwekerij is ontdekt achter een dubbele wand in het bedrijf. De hennep is in beslag genomen en de apparatuur is vernietigd.





In Katwijk namen agenten een kijkje in een flat aan de Talmastraat. Daar werd een kweektent met 117 hennepplanten aangetroffen. De stroom werd afgetapt en de watermeter was verwijderd. Volgens de politie was er sprake van 'een brandgevaarlijke situatie'.





In een huis aan de Kneppelhoutstraat in Leiden werd een een hennepkwekerij met 190 planten gevonden. Hier werden een 53-jarige vrouw en een 22-man uit Leiden aangehouden. Zij zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor.

