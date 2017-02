Duikvereniging wil ook vliegtuigwrak op bodem Zegerplas in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de bodem van de Zegerplas in Alphen aan den Rijn liggen inmiddels al twee bootwrakken. Maar het kan Duikvereniging Atlantis niet gek genoeg: met het plan om een vliegtuigwrak te laten zinken, gaat de vereniging nog een stap verder.

Tegenover Studio Alphen , mediapartner van Omroep West, spreekt voorzitter Ellen Jonkman het idee nog wat voorzichtig uit. 'Maar we zijn bezig met een vliegtuig', zegt ze stralend. 'Dat is natuurlijk een fantastisch object.' Ze hoopt dat de vliegtuigdroom van Atlantis daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, maar zegt er duidelijk bij dat het plan nog 'in de kinderschoenen' staat.Dinsdag liet de Alphense duikvereniging een scheepswrak afzinken in de Zegerplas, om bij te dragen aan Onderwaternatuurpark Zegersloot. De boot , met de naam Regina Maris, brandde een tijdje geleden af. Een sloper zag er wel een nuttige bestemming in: de bodem van de Zegerplas in Alphen.Over een maand of twee worden er nog rioolputten afgezonken. 'Dat moet een soort bandenspoor worden, maar dan van rioolputten', legt Jonkman uit. 'We hopen daar een soort koraalrif mee te creëren, want dat gaat ook weer begroeien. Een mooie schuilplek voor de vissen.''Het Onderwaternatuurpark Zegersloot is aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren. Al blijkt uit metingen dat die al enorm is verbeterd', aldus de voorzitter van de duikersvereniging, die nu zes meetstations onder water heeft. 'Daarmee kunnen we het zicht en de watertemperatuur meten, maar ook hoeveel leven er is. Allemaal ter bevordering van de waterkwaliteit.'