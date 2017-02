Van Aartsen en OM-baas pleiten voor een miljard extra voor politie en Openbaar Ministerie

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen pleit voor een miljard euro extra voor de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om de toename van criminaliteit te bestrijden. Van Aartsen doet zijn oproep aan het nieuwe kabinet namens alle burgemeesters en samen met de baas van het OM, Herman Bolhaar.

Van Aartsen en Bolhaar bestrijden dat de criminaliteit in Nederland zou dalen, zoals het kabinet beweert. Te veel criminaliteit speelt zich volgens hen af buiten het zicht van politie en OM. Elk jaar zouden tienduizenden zaken blijven liggen door tijdgebrek.De georganiseerde misdaad wordt steeds professioneler en de politie dreigt op een 'onoverbrugbare afstand' te komen. Als er niet veel geld bij komt, dreigen criminelen vrijspel te krijgen, aldus de burgemeester en de baas van het OM.Volgens hen zijn er meer wijkagenten, meer financiële en digitale experts, betere ICT en meer hogeropgeleiden nodig. Bolhaar wijst er op dat bijna alle zwaardere zaken tegenwoordig internationaal zijn en verweven met cyber. Op dit moment krijgt de politie nog jaarlijks 5,5 miljard euro.In een interview met NRC lichten Van Aartsen en Bolhaar hun pleidooi toe. De eerste zegt dat bijvoorbeeld de bestrijding van het radicale jihadisme een hoop capaciteit kost. 'En dat zal de komende jaren wel zo blijven.'Slechts 18 procent van de meldingen en aangiftes bij de politie leidt tot een veroordeling of een schikking door het OM. Meer dan de helft van de zaken wordt niet eens door de politie in behandeling genomen, onder meer dus vanwege tijdgebrek. Bolhaar wil dat meer zaken opgepakt én opgelost worden. 'Burgers moeten zien dat het wél zin heeft om aangifte te doen. We willen een sprong voorwaarts maken.'Van Aartsen drukt de leden van het komende kabinet op het hart daar extra geld voor uit te trekken. Gebeurt dat niet, dan 'slepen we dit probleem met ons mee totdat de politiek ontdekt: we hadden toch beter eerder kunnen investeren', zegt hij tegen NRC. 'Als zij straks niet zelf in de problemen willen komen, is mijn advies aan hen: voer dit nou maar uit. Dit plan is bescheiden en realistisch.'