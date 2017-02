Geboortegolf: Ruim duizend lammetjes voor schapenboer

PIJNACKER - Het is een drukte van jewelste op de boerderij van schapenboer Martin Oosthoek tussen Rotterdam en Pijnacker. De afgelopen maand zijn er zo’n 1200 lammetjes geboren. Het aantal loopt nog op. Tot half maart zullen er naar verwachting nog geboortes plaatsvinden.

Het is elke dag wel raak op de boerderij. Zelfs tijdens de opnames van Omroep West werd er weer een lammetje geboren. De topdrukte komt voor Oosthoek niet als een verrassing. In de stal staan zo’n 900 ooien die elk voor een à twee lammetjes zorgen. ‘Als je veel schapen hebt, kan je veel lammetjes verwachten. We hebben een dag gehad dat er meer dan 200 lammetjes geboren werden. Dat was wel hectisch.’De kuddes worden in de zomer ingezet als natuurlijke grasmaaiers. De schapen grazen onder meer in Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. ‘Waar je met schapen graast, krijg je meer diversiteit. Meer verschillende bloemetjes per vierkante meter… dat is eigenlijk wat we voor ogen hebben’, legt Oosthoek uit. Niet alle lammetjes krijgen de kans om te zorgen voor meer diversiteit in onze regio. Een groot deel is namelijk bedoeld voor de slacht, vooral de rammen.Zaterdag 4 februari kan iedereen op kraambezoek in de stal. De boerderij opent dan namelijk de deuren vanwege lammetjesdag.