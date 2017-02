Anti-Trumpdemonstratie op Malieveld begonnen

DEN HAAG - Op het Malieveld is om 16.00 uur een demonstratie van start gegaan tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Omroep West is live bij de demonstratie aanwezig.

De demonstratie is opgezet na de reisbeperkingen die de nieuwe Amerikaanse president heeft opgelegd aan mensen uit zeven moslimlanden.Aanvankelijk zou de bijeenkomst bij de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout plaatsvinden. Maar omdat het aantal meldingen en steunbetuigingen opliep, is in overleg met de politie besloten uit te wijken naar het Malieveld.Minister Jet Bussemaker sprak de demonstranten toe.