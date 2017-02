Enkele duizenden bij Trump-protest op Malieveld Den Haag

DEN HAAG - Op het Malieveld is woensdagmiddag gedemonstreerd tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Enkele duizenden mensen kwamen daarvoor naar Den Haag. De demonstratie verliep in eerste instantie rustig, totdat een kleine groep demonstranten naar de Amerikaanse ambassade wilde. De politie hield hen tegen.

De demonstratie was opgezet na de reisbeperkingen die de nieuwe Amerikaanse president heeft opgelegd aan mensen uit zeven moslimlanden. Aanvankelijk zou de bijeenkomst bij de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout zijn. Maar omdat het aantal meldingen en steunbetuigingen opliep, werd in overleg met de politie besloten uit te wijken naar het Malieveld.Het Malieveld stroomde goed vol. Er waren meerdere toespraken, onder meer van minister Jet Bussemaker en van Vluchtelingenwerk. Onder de aanwezigen waren ook veel mensen van politieke en maatschappelijke organisaties, zoals PvdA, SP, D66 en Denk. Ook andere politici lieten hun gezicht zien, onder wie vicepremier Lodewijk Asscher, GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-voorman Alexander Pechtold. Zij spraken het publiek niet toe.Na afloop van de demonstratie, rond half 6, trok een groep demonstranten richting de Amerikaanse ambassade. Zij kwamen niet ver . De politie hield de menigte tegen. Op de Prinsessegracht troffen de demonstranten de ME.De politie riep de demonstranten op om weg te gaan. De betogers gaven daar uiteindelijk gehoor aan.De demonstranten riepen leuzen.Minister Jet Bussemaker sprak de demonstranten toe.Ook Vluchtelingenwerk hield een toespraak.Demonstranten namen protestborden in alle soorten en maten mee.