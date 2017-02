Twee verdachten vast voor overval op geldloper Zoetermeer door goed politiewerk

De overval vond plaats bij de Etos aan de Middelwaard in Zoetermeer. (Foto: Regio15).

ZOETERMEER - De twee verdachten van de gewelddadige overval in Zoetermeer op een geldloper in december 2015 konden worden opgepakt na doortastend politiewerk. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank. De politie heeft een jaar besteed aan het vinden van de overvallers.





De twee verdachten, die niet in de rechtszaal aanwezig waren, staan



BEKIJK OOK: Overval op geldloper bij winkelcentrum Meerzicht Zoetermeer, daders voortvluchtig





De vluchtauto die de daders gebruikten na de overval, werd in Zoetermeer teruggevonden. De politie onderzocht het GPS-systeem en bekeek camerabeelden op de route die de auto had afgelegd. De politie ontdekte dat de vluchtauto meerdere keren werd gevolgd door dezelfde auto. Deze volgauto leidde naar twee verdachten, die in oktober vorig jaar werden gearresteerd. Kort daarvoor werd nog een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de daders leidde.De twee verdachten, die niet in de rechtszaal aanwezig waren, staan terecht voor de gewelddadige overval in winkelcentrum Meerzicht, waarbij ze 260.000 euro buit maakten. Op spectaculaire videobeelden was te zien hoe de overvallers een Volkwagen Caddy gebruikten om de geldkoffer open te krijgen. Ze zetten de koffer tegen een muur en reden een aantal keer hard tegen de koffer aan.

Door: Redactie Correctie melden