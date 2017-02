Provincie: 'Nieuwe busabonnementen niet fors duurder'

REGIO - De 430 reizigers in Zuid-Holland die hun busabonnement moeten verlengen, krijgen de komende twee jaar niet te maken met een forse prijsstijging. Dat beloofde provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) woensdag na mondelinge vragen van GroenLinks.

Eerder zei vervoerder Arriva dat de tarieven bij tien procent van de abonnementhouders fors stijgen . In sommige gevallen zouden reizigers vier keer zoveel moeten betalen. Wie tot voor kort 62 euro betaalde voor een trajectkaart van Alphen aan den Rijn naar Schiphol tijdens daluren, zou daar in de toekomst tot 277 euro voor moeten neerleggen.De verandering van de abonnementen komt voort uit het besluit van de provincie om reizigers één abonnement aan te bieden voor heel Zuid-Holland. Provinciebestuurder Vermeulen noemt het 'vervelend dat het beeld ontstaat dat het abonnement duurder wordt'. De provincie heeft vier miljoen euro gereserveerd voor een beter openbaar vervoer, waarvan een deel wordt gebruikt om de forse prijsstijging te compenseren.Statenlid Berend Potjer van GroenLinks maakt zich toch zorgen over de toekomst. 'Want gaat de prijsstijging voor deze groep dan niet over twee jaar alsnog door?', vraagt Potjer na afloop van het debat. Hij vindt dat de provincie daar zo snel mogelijk duidelijkheid over moet verschaffen.