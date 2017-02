Na gooien met stoelen: Haagse rechtbank maakt stoelen aan elkaar vanwege veiligheid

DEN HAAG - De stoelen voor advocaten, verdachten en journalisten in de zittingszalen van de Haagse rechtbank zitten sinds kort aan elkaar vast. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is dat 'uit veiligheidsoverwegingen'. Vooral advocaten reageren verrast. 'Dit is wel heel knus.'

De stoelen voor het publiek zaten al aan elkaar vast, maar nu dus ook alle andere stoelen in de zittingszalen. 'In het verleden is er met stoelen gegooid in de rechtbank, dat willen we zo voorkomen', zegt een woordvoerder van de rechtbank. Enkele maanden geleden gooide iemand uit het publiek een stoel naar een man die terecht stond voor inbraak. In 2013 ging er een stoel de lucht in tijdens een zaak over een dodelijk verkeersongeluk.Advocaten die nu dicht naast elkaar moeten zitten omdat hun stoelen vastgebonden zijn, reageren verrast op de maatregel. 'Dit is wel heel gezellig naast elkaar, knus hoor', zei een raadsman woensdag bij een zitting in de Haagse rechtbank. Daarop antwoordde de rechter: 'Het is een maatregel tegen stoelincidenten, maar er komt een wat langer koord. Want het is misschien wat onaangenaam om zo bovenop elkaar te zitten.'