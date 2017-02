Verdachte mishandeling Noordwijk meldt zich na beelden Team West

Foto: archief

NOORDWIJK - Een 22-jarige man uit Sassenheim heeft zich woensdag bij de politie gemeld nadat hij dinsdagavond was te zien in het opsporingsprogramma Team West. Hij wordt verdacht van een mishandeling op de Grent in Noordwijk.





Bij de mishandeling in oktober 2016 raakte een 23-jarige man gewond. Hij raakte na het stappen betrokken bij een ruzie en kreeg een harde klap in zijn gezicht. Daardoor viel hij met zijn hoofd tegen een stoeprand en raakte buiten bewustzijn. De man die de klap uitdeelde liep vervolgens weg.In het ziekenhuis bleek dat het slachtoffer een gat in zijn achterhoofd, een hersenschudding en een gezwollen kaak had. De man kon zich weinig herinneren van de mishandeling, maar op de bewakingsbeelden was duidelijk te zien wat er gebeurde. Na het zien van die beelden in Team West stapte de verdachte naar de politie.

