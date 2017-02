Anonieme donateur redt gehandicapte Marvin van der Nat uit Oegstgeest

Marvin in zijn kapotte auto (Foto: Robbert van Cleef)

OEGSTGEEST - Maandenlang zamelde hij geld in, omdat hij zonder auto thuis zat. De gehandicapte Marvin van der Nat uit Oegstgeest kocht in 2015 een aangepast busje, maar daar bleek ineens van alles mee mis te zijn. Begin december startte hij een crowdfunding en nu is dan eindelijk het doel van 8.500 euro behaald dankzij een anonieme gulle gever.





'Ik ben sinds vandaag precies rond!', juicht Van der Nat woensdagavond. Enkele dagen geleden was er al genoeg geld binnen gehaald, maar het duurt volgens de website van Dream Or Donate maximaal 14 dagen voordat het geld gestort wordt. Woensdag ontving een dolblije Van der Nat dus het geld: genoeg om zijn bus te laten repareren . Die reparatie begint nu en duurt ongeveer twee weken.In januari berichtte Omroep West dat de crowdfunding bijna gelukt was, maar dat de donaties gestokt waren. Een barmhartige Samaritaan, die anoniem wil blijven, nam daarop contact met hem op.'Iemand uit Wassenaar belde en vroeg hoeveel geld ik nog nodig had. Toen ik dat zei is er 2.000 euro gedoneerd naar aanleiding van jullie artikel', aldus een stomverbaasde Van der Nat. 'Ik ben zo blij. Ik kan alles weer: werken, trainen, naar vrienden toe. Als je me nog wilt bellen met vragen neem ik denk ik niet op hoor. Dan ben ik boodschappen doen!'