Den Haag waarschuwt voor 'knallen' TNO naast nieuw wijkje Ypenburg

DEN HAAG - De bewoners van de nieuwe wijk achter het Hofbad in de Haagse wijk Ypenburg moeten er rekening mee houden dat ze last kunnen krijgen van de explosieventests van buurman TNO.

De gemeente Den Haag gaat de toekomstige bewoners ook melden dat er regelmatig ‘knallen’ te horen zijn. Maar volgens wethouder Joris Wijsmuller moet er ook niet te dramatisch over worden gedaan. Zo blijft het geluid binnen de geldende normen. Het is zelfs minder dan dat van de even verderop gelegen snelweg.Wijsmuller denkt ook niet dat de statushouders die woonruimte krijgen in de nieuwe wijk - en soms moesten vluchten vanwege oorlog en geweld - er last van zullen hebben. ‘Het is niet zo erg dat je er steeds van schrikt.’De Haagse gemeenteraad sprak woensdagmorgen over de plannen om een nieuw wijkje van 323 woningen in Ypenburg te realiseren. Daar komen ook woningen voor in totaal 120 alleenstaande mannelijke statushouders Vlak om de hoek is ook een testcentrum van TNO. Volgens de gemeente en die instelling mag dat volgens de geldende normen. Maar volgens het hoofd facilitaire zaken van TNO, Jan Nederveen, bestaat wel de vrees dat de bewoners straks toch gaan klagen. ‘Zij gaan knallen horen. Dat leidt tot klachten en veel werk voor ons en negatieve publiciteit.’Sommige partijen in de raad, zoals het CDA en SP, wezen erop dat die knallen ook niet prettig zijn voor de ‘soms getraumatiseerde’ vluchtelingen. Maar volgens Wijsmuller zijn de gevolgen voor de buurt dus beperkt en hoeft het geen problemen op te leven.Sommige partijen grepen het debat ook nog aan om hun oordeel te kunnen geven over de komst van de statushouders. De PVV wil de wijk daarom helemaal niet. En Groep de Mos vindt dat de begeleiding erg matig is. Er komt vier uur per dag een huismeester. Maar die partij wil een intensievere begeleiding.De wethouder zei dat er wel 24 uur per dag contact kan worden opgenomen met die huismeester als er klachten zijn. Aanvankelijk was er in de wijk verzet tegen de komst van de vluchtelingen . Maar ook dat is weggeëbd, aldus Wijsmuller. Dat komt onder meer omdat er veel overleg is geweest met buurtbewoners . Toch zijn er ook signalen dat er een buurtwacht is opgericht.