Zoek mee: naakte man in Leiden vermist, meldt Burgernet

Burgernet op telefoon

LEIDEN - Een man zonder kleren is sinds dinsdagnacht verdwenen in de omgeving van de Hoefstraat in Leiden. Volgens de politie vertrok de man in verwarde toestand rond 01.00 uur van zijn huis aan de Korevaarstraat. De politie heeft Burgernet ingeschakeld om met medewerking van het publiek de man snel te vinden.

Volgens de Leidse politie gaat het om een blanke man van ongeveer 1.90 meter lang. Hij heeft rood haar tot op zijn schouders en blauwe ogen.



De politie vraagt mensen die meer informatie over deze zaak hebben om contact op te nemen.



