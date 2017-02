Vorst vernielt asfalt op 10 snelwegen

REGIO - De afgelopen vorstperiode heeft in onze regio tot zeker 10 reparaties geleid aan het asfalt van snelwegen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De grootste strook asfalt wordt woensdagavond onder handen genomen: over een lengte van 100 meter heeft de vorst de A4 bij Roelofarendsveen aangetast.De meeste schade aan het wegdek ontstaat bij wisselingen van vorst en dooiweer. Vooral ouder wegdek heeft te lijden onder de vorst. Hoe groot de schade is die tot dusver is veroorzaakt, is nog niet bekend.Door het hele land heeft Rijkswaterstaat tot nu toe 54 meldingen binnen over vorstschade.