Rondvaartboten Den Haag naar haven Binckhorst

De Poolsterhaven in de Binkhorst in Den Haag. | Foto: gemeente Den Haag

DEN HAAG - De Poolsterhaven in de Binckhorst gaat plaats bieden aan zeventien nieuwe ligplaatsen voor rondvaartboten. Hierdoor kunnen de bewoners en toeristen nog meer genieten van de Haagse binnenwateren, denkt de gemeente Den Haag.

Het is een al langgekoesterde wens van rondvaartorganisaties om dichterbij het Haagse centrum hun boten te kunnen stallen. Volgens wethouder Boudewijn Revis leent de haven zich daar uitstekend voor. ‘We investeren veel in het nieuwe woon-werk-recreatieklimaat van de Binckhorst en daar past dit goed bij.’



De gemeente gaat het gebiedje ook groener maken en er komt betere verlichting, zodat het aantrekkelijker zou moeten worden. Verder komt er een extra steiger om particuliere boten de ruimte te bieden om dicht bij het Haagse centrum aan te leggen of van daaruit gemakkelijk naar Haagse grachten te varen.



Nog dit jaar klaar



De plannen kosten 1,3 miljoen euro. Revis verwacht dat in september wordt begonnen met de uitvoering en dat de vernieuwde haven twee maanden later wordt opgeleverd.



Door: Redactie Correctie melden