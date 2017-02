Fashion Factory Outlet in New Babylon Den Haag is failliet

Archieffoto

DEN HAAG - Het Fashion Factory Outlet in winkelcentrum New Babylon in Den Haag is failliet. Dat bevestigt curator Laurens Prickartz tegenover Omroep West. De oorzaak van de financiële problemen is niet bekend. De curator doet daar nog onderzoek naar.

De winkel werd dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf heeft de deuren inmiddels gesloten. Volgens Prickartz wordt op dit moment de voorraad geïnventariseerd en is het de bedoeling dat het bedrijf daarna weer opengaat.



In de tussentijd worden de mogelijkheden voor een doorstart bekeken. Over een paar dagen moet daar meer duidelijkheid over zijn. Volgens de curator werkten er negen mensen bij het bedrijf.