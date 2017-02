Miraculeuze overwinning Lisa van der Geest op Weissensee

WARMOND - Schaatsster Lisa van der Geest heeft de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen. De rijdster uit Warmond profiteerde in de slotfase van een valpartij van Elma de Vries die op 20 meter voor de streep in gewonnen positie viel en de zege verspeelde.

Van der Geest demarreerde in de laatste ronde van de 200 kilometer lange tocht uit een kopgroep van zeven vrouwen maar steeds werd ze bijgehaald.In een finale met tegenwind en veel valpartijen bleven uiteindelijk vier vrouwen over die om de zege gingen sprinten. De Vries was in die sprint de sterkste, maar ging dus onderuit. Op haar buik schoof ze richting de finish, maar ondertussen werd ze door haar drie concurrenten ingehaald. Van der Geest finishte als eerste in een tijd van 7.57.51 uur.Het is de tweede grote zege voor Van der Geest op de Weissensee. Vorig jaar was ze de sterkste in de Aart Koopmans Memorial over 80 kilometer.