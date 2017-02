'Opknapbeurt Almeloplein in Den Haag minimaal halfjaar vertraagd'

DEN HAAG - De herinrichting van winkelcentrum Almeloplein in Den Haag is 'minimaal een half jaar' later klaar dan gepland. Dat zegt winkelstraatmanager Paul Ganzeboom woensdag tegen Omroep West. Volgens Ganzeboom gaan twee ondernemers aan het plein het door de vertraging niet redden.

Het was de bedoeling dat het plein rond oktober van dit jaar klaar zou zijn, maar dat gaat niet lukken. De verwachting is nu dat de opknapbeurt na het voorjaar van volgend jaar is afgerond, laat Ganzeboom weten.De aanpak van het Almeloplein is een flinke opgave. De supermarkt Lidl ondergaat een metamorfose, het plein wordt vernieuwd, worden 35 extra parkeerplaatsen aangelegd en wordt een stuk van de Loevesteinlaan en de Meppelweg opnieuw ingericht. Ganzeboom en de ondernemers aan het Almeloplein zijn voor de kerst geïnformeerd over de vertraging van het project.Volgens de winkelstraatmanager is de 'complexiteit van het project' de oorzaak van de vertraging. 'De diensten van de gemeente werken langs elkaar in. Bijvoorbeeld bij de in- en uitrit voor de parkeerplaatsen. De gemeente heeft er geen rekening mee gehouden dat er ook bomen moeten worden gekapt', vertelt Ganzeboom. De gemeente was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.CDA-raadslid Desh Ramnath vraagt donderdagochtend tijdens een spoeddebat opheldering aan verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) in de gemeenteraadscommissie.