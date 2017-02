Wie wordt de tijdelijke vervanger van Van Aartsen? Haagse wethouders zijn er nog niet uit

DEN HAAG - Het vertrek van burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Ingrid van Engelshoven plaatst het Haags college voor een bijzonder dilemma: wie moet de nieuwe locoburgemeester worden. Een belangrijke vraag omdat de loco in ieder geval een maand de taken van de burgemeester op zich moet nemen en ook het 'gezicht' is van het stadsbestuur naar buiten.

De kwestie ligt erg gevoelig. In het college van burgemeester en wethouders is al een paar keer over de kwestie gesproken, maar de wethouders zijn er nog niet uit, melden goede bronnen in het Haagse stadhuis.Een locoburgemeester vervangt de burgemeester tijdens diens afwezigheid en moet dan ook belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de inzet van de politie tijdens demonstraties of rellen.In Den Haag is het gebruikelijk dat een wethouder van de grootste partij die in het college zit, die functie op zich neemt. Op dit moment is het D66-leider Ingrid van Engelshoven. Maar zij stopt officieel op 16 februari omdat ze hoog op de kieslijst staat van haar partij voor de Kamerverkiezingen. Van Aartsen heeft aangekondigd per 1 maart zijn functie neer te leggen en zijn opvolger wordt op 30 maart geïnstalleerd tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering.Al met al leidt dat ertoe dat er over twee weken al een nieuwe locoburgemeester bekend moet zijn die dus gedurende de maand maart de taken van de burgemeester op zich moet nemen.Het college, zo melden de bronnen, hoopt binnenkort een besluit te nemen. Maar daarbij is nog wel een aantal obstakels te overwinnen. D66 heeft Saskia Bruines naar voren geschoven als opvolger van Van Engelshoven als wethouder. Zij heeft ervaring opgedaan als bestuurder in Amsterdam en Leidschendam-Voorburg, maar het ligt niet voor de hand dat zij vanaf dag één eerste locoburgemeester wordt in Den Haag. Waarschijnlijk op termijn, klinkt het in het stadhuis, maar niet direct.Dus lijkt de tweede D66-wethouder van dit moment, Tom de Bruijn, een van de voor de hand liggende kandidaten. Maar hij is in februari enige tijd in het buitenland en moet er nog over denken die vakantie af te blazen.Daarbij speelt mee dat PvdA’er Rabin Baldewsingh ook wel voor de functie voelt. Hij is de langstzittende wethouder in Den Haag. Hem is door een deel van het college gevraagd om eventueel tijdelijk de functie op zich te nemen. Maar de beslissing is eigenlijk aan D66, als grootste partij, is het idee. En die partij heeft de sociaal-democraat nog niet benaderd, terwijl dat wel zijn voorwaarde is.Bij de discussies over de eerste locoburgemeester wordt ook nog rekening gehouden met een andere zorg. Het kan soms rommelen in de D66-fractie in de gemeenteraad. De partij wisselde al eens van fractievoorzitter . Recent leidde ook de opvolging van Van Engelshoven tot gedoe omdat raadslid Rachid Guernaoui zich in het openbaar kandidaat stelde en daarbij opmerkte dat hij de meester geschikte persoon was omdat hij de stad zo goed kent.Reden voor het college om goed over de kwestie te willen denken. Want met een grootste fractie in de raad die als 'instabiel' wordt omgeschreven, is het des te belangrijker dat een waarnemend burgemeester iemand is met 'rust en gezag', klinkt het in het stadhuis.