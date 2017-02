Leidse studenten openen Happietaria-restaurant voor het goede doel

Den Haag - Studenten uit Leiden hebben woensdag het pop-up restaurant Happietaria Leiden geopend. Het restaurant is onderdeel van een initiatief van christelijke studentenverenigingen om geld in te zamelen voor een goed doel.

Dit jaar zamelt Happietaria Leiden geld in voor TEAR, een hulporganisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld in Zuid-Amerika.Het restaurant serveert drie gangen in twee shifts van 2,5 uur: één om 17:00 uur en één om 20:00 uur. De eetgelegenheid is open tot 24 februari. Eerder organiseerden studenten uit Delft al een Happietaria. Toen ging het ingezamelde geld naar vluchtelingenorganisatie ZOA in Jemen.