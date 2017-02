Rutte noemt inreisverbod Trump 'niet normaal' op bijeenkomst ROC Mondriaan

DEN HAAG - Het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingesteld tegen mensen uit zeven moslimlanden is 'niet normaal'. Premier Mark Rutte heeft dat woensdag gezegd op een bijeenkomst in het ROC Mondriaan in Den Haag. Rutte debatteerde daar met studenten over de 'doe normaal'-oproep die hij vorige week als VVD-leider deed.

Volgens Rutte gaat het besluit van Trump in tegen de 'basale waarden' die in het Westen gelden. 'Ik begrijp dat een land alles doet om terroristen tegen te houden, maar de oplossing kan nooit zijn: u kunt hier niet naartoe komen. Dat gaat ook niet werken.' Het kabinet is het hierover 'volstrekt eens' volgens Rutte: 'Wij wijzen deze maatregel af.'De premier wilde het woord discriminatie niet in de mond nemen, maar hij zij wel dat de maatregel van Trump discriminerend kan werken. Hij wees er aan de andere kant ook op dat Trump democratisch gekozen is en dat Nederland 'een werkbare relatie' met de Verenigde Staten moet zien te houden.Rutte nam eerder al afstand van Trump, maar een flink deel van de Tweede Kamer wil dat hij zich scherper uitspreekt. Ook op de anti-Trumpdemonstratie in Den Haag woensdagmiddag werd de premier opgeroepen een steviger standpunt in te nemen.De premier was woensdag zelf niet bij de demonstratie. Dit in tegenstelling tot vicepremier (en PvdA-leider) Lodewijk Asscher. 'Mijn taak is het de problemen op te lossen, niet om te demonstreren', zei Rutte over zijn afwezigheid.