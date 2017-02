ADO Den Haag organiseert voetballessen voor peuters

Adovoetbal

DEN HAAG - De Haagse voetbalclub ADO gaat lessen organiseren voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar. Onder de noemer Voetjebal kunnen peuters en kleuters vanaf 11 februari op een speelse manier kennis maken met de bal.

'We willen kinderen al op jonge leeftijd met plezier laten bewegen', zegt Priscilla Mesker, speelster bij ADO Vrouwen en één van de trainsters van Voetjebal. 'Daarnaast stimuleren we hiermee op een leuke manier de coördinatie, behendigheid en balans van de kinderen.'



In de lessen wordt ook gespeeld met woorden en cijfers en kunnen ouders en begeleiders actief mee doen. Het programma wordt aangeboden op locaties in Laak, Escamp en in het centrum van Den Haag.