Kleine wasjes, grote wasjes: je doet ze nu ook bij een tankstation in 's-Gravenzande

Foto: Omroep West

'S-GRAVENZANDE - Niet alleen je auto kan een wasbeurt krijgen bij het tankstation, ook je kleding kan er steeds vaker gewassen worden. Het klinkt misschien nog een beetje gek in de oren, maar deze wasstraten verschijnen overal in de regio. Bij het tankstation aan de koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande wordt deze week ook een wascentrale geopend.

Er staan grote wastrommels waar wel 18 kilo wasgoed in kan. 'Veel mensen gebruiken de wasmachines om dekbedden, vloerkleden, of paarden- en hondenkleden te wassen. Alles wat je niet in je eigen machine wil of kan wassen kun je hier brengen,' zegt Mary Boers van het tankstation in ’s-Gravenzande. 'Er staat ook een grote droger en je bent in zo'n dertig minuutjes klaar. Kind kan de was doen.'



'Het is steeds moeilijker om als klein bemand tankstation te blijven bestaan en daarom zoek je altijd extra dingen die je erbij kunt doen,' zegt Boers. 'Van andere tankstationhouders hoorde ik dat de wasmachines bij hen vaak de hele dag staan te draaien en mensen kopen tijdens het wachten ook vaak nog een bakkie koffie of iets anders, dus dat is een goed vooruitzicht.'



Poeldijk



Bij een benzinepomp in Poeldijk staat er nu zo’n vier maanden een wascentrale en die wordt goed gebruikt. Ook daar draaien de machines de hele dag.



Hans van Tol van de pomp in Poeldijk wil van de zomer zelfs bankjes bouwen bij de wasmachines, zodat mensen rustig zittend kunnen wachten tot hun was klaar is. Vanaf vrijdag kunnen mensen met hun kleine en grote wasjes ook terecht in ’s-Gravenzande.



