‘Scheveningen, de Parel aan het Noordzeestrand' in première in het Kurhaus

Bob Entrop. (Foto: Omroep West

DEN HAAG - ’Scheveningen, de Parel aan het Noordzeestrand’. Onder deze titel schetst Bob Entrop gedurende een film 96 minuten de geschiedenis van Scheveningen Bad en Scheveningen Haven. De film ging woensdagavond in première in het Kurhaus op Scheveningen.

'De parel aan het Noordzeestrand' is de laatste film van een vierluik die Bob Entrop over Scheveningen heeft gemaakt. ‘Ik vind het enorm belangrijk dat de geschiedenis van Scheveningen bewaard blijft, dat is de voornaamste reden dat ik deze reeks wilde maken,’ vertelt de filmmaker. 'Het viel niet bepaald mee om de films gefinancieerd te krijgen, maar door volharding en met hulp van de gemeente Den Haag en andere partijen is het uiteindelijk toch gelukt.’





Paul van Vliet, Golden Earing



Verhalen van bekende bewoners en oud-bewoners (onder anderen Paul van Vliet, Jozias van Aartsen, George Kooijmans, Rinus Gerritsen, Jacques Senf en Arie van der Zwan) worden gelardeerd met prenten, historische filmbeelden en foto's uit de oude doos. ‘Ja,’ zegt Entrop, ‘Er komen heel wat mensen langs in de film als ik het goed heb, 33 die stuk voor stuk allemaal een bijzonder verhaal hebben.‘





Bobo’s van de grachtengordel



'De film is helaas niet op de nationale televisie te zien, hoewel ik natuurlijk heel blij ben dat Omroep West hem gaat uitzenden,’ zegt de cineast met spijt in zijn stem. ‘Toen ik hem aanbood zei men in Hilversum: Nee dat doen we niet, veel te lokaal. Onzin vind ik dat, ze zenden wel een film over Urk uit, dat kan wel. Tja, die grachtengordeltypes uit Amsterdam he, die hebben het helaas voor het zeggen.’





Door: Anita Janssen Correctie melden