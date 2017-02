Groep de Mos wil ook in Den Haag openbare fietspompen

DEN HAAG - Groep de Mos doet opnieuw een oproep aan het Haagse stadsbestuur om gratis openbare fietspompen te plaatsen in de stad. De politieke partij probeerde dit tweeënhalf jaar geleden al voor elkaar te krijgen, maar Den Haag ketste dat toen af. Nu Rotterdam wel openbare fietspompen heeft, wil De Mos dat Den Haag het voorbeeld van die stad volgt.

'Nu opnieuw het goede voorbeeld gegeven is, roep ik wethouder De Bruijn op om ook in Den Haag gratis openbare fietspompen te plaatsen, zodat fietsers met goed opgepompte bandjes hun weg door onze mooie stad kunnen vervolgen', zegt De Mos.De stad Den Haag kreeg in 2013 op een aantal plekken gratis fietspompen cadeau van ondernemer Duco Douwstra. De gemeente verleende toen geen medewerking aan dat initiatief. De Mos stelt nu aan de gemeenteraad de vraag hoe dat kan. 'Bent u op de hoogte dat Den Haag dé primeur had kunnen hebben van gratis openbare fietspompen, in plaats van Rotterdam?'In Rotterdam zijn veertien gratis openbare fietspompen langs drukke routes geplaatst. Groep De Mos hoopt dat de gemeente Den Haag nu alsnog de bereidheid heeft om het initiatief ook in de stad door te voeren.De Mos denkt dat de gratis fietspompen Den Haag een stuk fietsvriendelijker kunnen maken.