Vluchtende automobilist crasht op dak spoortunnel Delft na wilde achtervolging

Foto: Regio15

DELFT - Een automobilist op vlucht voor de politie is in de nacht van woensdag op donderdag over de kop geslagen en op het dak van de treintunnel in Delft beland. Volgens Regio15 zijn alle vier inzittenden aangehouden.

Agenten gaven de bestuurder een stopteken op de A13 omdat er verkeerde kentekenplaten op zijn auto zaten. De automobilist gaf echter gas en ging er met hoge snelheid vandoor over de A4 richting Leiden. Bij Leiden keerde de auto en ging het weer richting Delft.



Na een achtervolging door Delft vloog de auto op de Spoorsingel uit de bocht en belandde op zijn kop op het dak van de spoortunnel in aanbouw terecht. Volgens Regio15 raakte niemand gewond.