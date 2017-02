Haagse wanbetaler raakt op één dag drie voertuigen kwijt

Foto: ANP

DEN HAAG - De eigenaar van een Haags bedrijf raakte dinsdagavond in één klap een bestelbus en twee auto's kwijt aan de Belastingdienst. Die werden in beslag genomen omdat er al een tijdje geen belasting was betaald.

Agenten haalden tijdens een controle op de A13 bij Delft eerst de bestelbus van het bedrijf van de weg omdat de eigenaar gesignaleerd stond als fiscale wanbetaler. De Belastingdienst werd ingelicht en het busje werd in beslag genomen en weggesleept.



Een collega kwam de inzittenden van de bus vervolgens ophalen, maar ook die auto stond op naam van de wanbetaler en werd in beslag genomen. De directeur van het bedrijf besloot toen maar zelf zijn gestrande werknemers op te halen, maar ook hij moest zijn auto laten staan. Hoe iedereen uiteindelijk thuis is gekomen, is niet bekend.