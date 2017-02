A13 en A12 naar Den Haag deels dicht na ongevallen

Foto: Archief

DELFT - Den Haag is donderdagochtend moeilijk bereikbaar via de A13 en A12. Door ongevallen zijn de snelwegen deels afgesloten.

Op de A13 richting Den Haag is een flinke file ontstaan na een ongeval ter hoogte van Delft. Drie rijstroken zijn dicht.



Automobilisten moeten rekening houden met bijna een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag wordt vanaf het Kleinpolderplein omgeleid via de A20 en A4.



A12







Ook op de A12 richting Den Haag zijn tussen Bleiswijk en Nootdorp twee rijstroken dicht na een aanrijding.



Daar is de vertraging inmiddels opgelopen tot meer dan een uur. Verkeer wordt omgeleid via de N11 en A4.