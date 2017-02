A13 en A12 naar Den Haag tijdens ochtendspits deels dicht na ongevallen

Foto: Archief

DELFT - Den Haag is donderdagochtend moeilijk bereikbaar gerweest via de A13 en A12. Beide snelwegen werden deels afgesloten na ongelukken.

Op de A13 richting Den Haag ontstond een flinke file na een ongeluk bij de oprit Delft-Noord. Drie rijstroken gingen dicht.



Automobilisten moesten rekening houden met bijna een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag werd vanaf Rotterdam omgeleid via de A20 en A4. Inmiddels is de weg weer vrij en rijdt het verkeer weer normaal.



A12



Ook op de A12 richting Den Haag ging het mis. Tussen Bleiswijk en Nootdorp werden twee rijstroken afgesloten na een aanrijding. Vanuit Utrecht werd het verkeer omgeleid via de N11 en de A4. Inmiddels is weg na deze aanrijding ook weer vrij. Wel was het later nog druk rond het Prins Clausplein omdat op de Utrechtsebaan in Den Haag twee rijstroken dicht waren vanwege opruimwerkzaamheden.



Of er gewonden zijn gevallen bij de ongelukken is niet duidelijk.