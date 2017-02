Basketbal: Bekeravontuur ZZ Leiden lijkt vrijwel zeker voorbij

LEIDEN - Dat Donar over een sterke ploeg beschikt, moge inmiddels wel duidelijk zijn. ZZ Leiden kwam de Groningse basketballers dit seizoen al drie keer tegen en moest in iedere ontmoeting het onderspit delven. In de strijd om de beker staan de Leidenaren donderdagavond wederom tegenover Donar, maar een ticket voor de halve finale bemachtigen lijkt een moeilijk verhaal te worden.

Het is de tweede keer deze week dat ZZ Leiden in actie komt tegen de niet te stoppen Groningers, die in de Dutch Basketbal League soeverein bovenaan staan. Dinsdag was de ploeg van coach Paul Vervaeck in het eerste onderlinge treffen in de kwartfinale kansloos. Op bezoek in het hoge noorden werden de Leidenaren helemaal zoek gespeeld: 80-49.In de return kan ZZ Leiden in de eigen Vijf Meihal donderdag revanche nemen, maar dan moet het wel een groot verschil weg zien te poetsen. Hebben de Leidenaren de teleurstelling verwerkt en zijn ze in staat de geleden schade te herstellen?Twee seizoenen geleden moest Leiden, destijds nog onder leiding van Eddy Casteels, in het bekertoernooi al twee keer haar meerdere erkennen aan Donar. De Groningers stoomden toen door naar de eindstrijd.