Freek Vonk gewond na haaiaanval: 'Ik wist direct dit is foute boel'

LEIDEN - Freek Vonk is gewond geraakt toen hij voor de kust van de Bahama's door een haai werd gebeten. Hij deed daar op dat moment onderzoek naar Caribische rifhaaien. 'Deze vriendelijke haaien zijn, net als eigenlijk alle haaien, ongevaarlijk voor mensen. Toch ging het mis,' zegt de bioloog van de Universiteit Leiden in een bericht op Facebook.

Vonk werd met spoed naar het vasteland gevaren en is vervolgens met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Miami gebracht. 'Na een 3 uur durende operatie, waarbij ik volledig onder narcose ben gebracht, en meer dan 100 hechtingen, kan ik nu weer mijn duim omhoog doen.De tv-presentator heeft van de chirurg te horen gekregen dat er niks vitaals is geraakt. 'De pezen en spieren in mijn rechter bovenarm zijn grotendeels in orde. Ik kan mijn hand, vingers, en mijn arm normaal bewegen.'De enthousiaste bioloog zegt verder dat zijn vak grote risico's met zich meebrengt, maar dat hij altijd dit werk zal blijven doen. 'Mijn grote passie is en blijft jullie te laten zien hoe mooi de wereld is, jullie figuurlijk mee te nemen naar de meest bijzondere plekken van de wereld om op zoek te gaan naar de gaafste en vreemdste dieren. Ik heb gewoon ontzettend pech gehad.''Het is jammer dat ik deze mooie reis vroegtijdig heb moeten onderbreken, maar ik kan niet wachten totdat ik weer kan gaan duiken met deze prachtige dieren waar ik zo veel van hou,' zegt hij tot besluit.